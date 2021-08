"Hokusai, Wędrując...". Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje najsłynniejsze prace japońskiego mistrza

W 1812 roku uczniowie zapytali Hokusaia: "Mistrzu, jak rysować?". 52-letni wtedy twórca wziął pędzel i spontanicznie zaczął wodzić nim po papierze. Do rana powstało ponad 300 szkiców. Ale Hokusai był nie tylko jednym z najpłodniejszych japońskich malarzy i twórców barwnych drzeworytów, ale także wybitnym i charakterystycznym przedstawicielem wybranej przez siebie techniki. Wśród jego prac powraca często tematyka wędrówki, wokół której koncentruje się wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Temat ten można odczytywać dosłownie, jako zapis wędrówki między konkretnymi miejscami na mapie, ale i metaforycznie, jako odniesienie do życiowej wędrówki każdego człowieka. To także metafora odnosząca się do losu artysty, związanego z nieustannym poszukiwaniem inspiracji, odkrywaniem i interpretowaniem na nowo tego, co wydaje się oczywiste i znane. Metafora ta pozostaje aktualna do dziś, a twórczość Hokusaia czeka na ponowne odkrycie przez współczesną publiczność, która odwiedzi krakowską wystawę