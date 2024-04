Hotelowy gigant rośnie w Kościelisku koło Zakopanego. Nowa "Salamandra" na Butorowym Wierchu zachwieje turystycznym rynkiem Podhala?

- Jeśli będzie to obiekt na bardzo wysokim poziomie o bardzo wysokich standardzie, który można porównywać z kilku gwiazdkowymi hotelami i będzie zaplecze dla usług dodatkowych takich jak ogólnodostępna strefa SPA, basenowa, czy zaplecze konferencyjno-eventowe, z których będą mogli korzystać goście mieszkający w innych obiektach hotelowych, to inwestycja może wpłynąć pozytywnie na Kościelisko jako destynację - zaznacza Emilia Glista.

Problem może się pojawić, jeżeli ceny noclegów będą porównywalne do tych, które funkcjonują obecnie w okolicznych obiektach.

- Jeżeli będą to tylko apartamenty i to w systemie condo, to niestety jestem czarnowidzem i uważam, że będzie to bardzo bolesny kopniak dla rynku wynajmu w Kościelisku - przewiduje właścicielka firmy Jointsystem.

Jest sposób zabezpieczenie się przed utratą gości

Bez wątpienia nowy obiekt o tak dużej ilości miejsc przejmie część turystów z rynku wynajmu. Są jednak sposoby jak przetrwać wejście na rynek takiego giganta.

- Zabezpieczeniem zawsze jest dobre planowanie oraz analiza kosztów i prognozowanego popytu. Trzeba też dostosować skalę inwestycji do tego co ma się wkrótce wydarzyć na rynku. Widzimy, że w Kościelisku inwestycje są bardzo rozbuchane. Wszyscy podnoszą standard, dobudowują SPA, jacuzzi i balie, a to wszystko są świetne inwestycje z perspektywy gościa, ale trzeba pamiętać, że one podnoszą koszty utrzymania obiektu i nie zawsze współmiernie do tego rośnie ilość chętnych gości i cena, którą można wziąć za taki nocleg. Trzeba się zastanowić, czy nie przystopować pewnych inwestycji, a przełożyć te środki na zbudowanie lepszej pozycji na rynku, lub nowe kanały sprzedaży, żeby jak najszerzej docierać z ofertą i budować sobie większą bazę potencjalnych gości, bo konkurencja na pewno będzie to robić - radzi Emilia Glista.