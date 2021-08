Hutnik - GKS Bełchatów. Kibice na meczu w Nowej Hucie. "Hutnik, Gieksa, sialalalala" [ZDJĘCIA] boch

Hutnik Kraków - GKS Bełchatów. Na trybunach to był głośny mecz, pod tym względem dawno nie było takiego na Suchych Stawach. Grupy kibicowskie obu klubów żyją w dobrej komitywie i doping prowadziły wspólnie, będąc razem na trybunie. Przyjezdni zaintonowali trochę przyśpiewek żenujących, których adresatem był jeden z łódzkich klubów, natomiast sporo było też haseł podkreślających nowohucko-bełchatowską przyjaźń. "Hutnik, Gieksa, sialala", zaraz potem "Ten mecz musimy zremisować!". No, ale piłkarze sobie tych słów do serca nie wzięli, Hutnik przegrał 0:1.