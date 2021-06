Hutnik Kraków. Łukasz Kędziora chce zrobić krok do wyższej ligi. "W piątek było spotkanie z jednym z klubów ekstraklasowych"

NOWE InPost rozpoczyna współpracę z Krakowem. Miasto ma być "zielone". Będą nowe paczkomaty

InPost nawiązał współpracę z miastem Kraków w ramach programu "Green City". W ramach współpracy w mieście mają się pojawić nowe ekologiczne rozwiązania, które mają też służyć mieszkańcom. To m.in. nowe paczkomaty i urzędomaty, a także punkty do ładowania elektrycznych aut. Do tego InPost zaczyna wymianę swojej krakowskiej floty samochodowej na w pełni elektryczne pojazdy. Wszystko to ma na celu obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.