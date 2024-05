I liga koszykarek. Wielkie emocje przy Reymonta. Wisła Orlen Południe Kraków w finale!

Drugą część też lepiej zaczął Sokołów, bo od „trójki” Agaty Stępień. Przewaga przyjezdnych wzrosła w ten sposób od razy do pięciu punktów, a po chwili było już 16:23. To nie był dobry początek tej kwarty w wykonaniu Wisły. Krakowianki nie mogły złapać swojego rytmu, pudłowały z dystansu i spod kosza. Przez pierwsze cztery minuty zdobyły raptem dwa punkty. Dopiero celne rzuty wolne Martyny Jasiulewicz zmieniły ten stan. Po chwili Jasiulewicz poprawiła jeszcze za dwa punkty i krakowianki zmniejszyły dystans. Zrobiło się tylko 22:25. Tylko na moment, bo to jednak była kwarta dla Sokołowa. Jeszcze przed przerwą przyjezdne podkręciły tempo i schodziły na nią z zapasem dziewięciu punktów.

Początek trzeciej kwarty też należał do Sokołowa, który odskoczył już na czternaście punktów. Wisła nie rezygnowała jednak, a jej zryw spowodował, że na dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty minuty przed końcem tej części po „trójce” Karoliny Wilk mieliśmy remis 44:44. Co prawda przyjezdne szybko odzyskały prowadzenie, ale na koniec tej kwarty wynosiło ono już do zaledwie trzy punkty. Mieliśmy wynik 47:50 i wszystko miało rozstrzygnąć się w ostatniej części meczu.

W czwartej kwarcie emocje sięgnęły zenitu. Wynik praktycznie cały czas był na styku. Zmieniało się też prowadzenie. Gra była bardzo zacięta z obu stron. Doszło nawet w pewnym momencie do szarpaniny na parkiecie. Na szczęście szybko uspokojonej. Widać było jednak jak bardzo zależy jednym i drugim, żeby wygrać ten mecz. W końcówce wiślaczki prowadziły trzema punktami i dobrze broniły. Dwa razy nie pozwoliły rywalkom nawet oddać rzutu, zmuszały je do popełnienia błędu 24 sekund. Ale Sokołów jeszcze się nie poddawał. Na niespełna minutę przed końcem Wisła prowadziła tylko 63:62. Dwa celne rzuty wolne Martyny Jasiulewicz sprawiły, że krakowianki odskoczyły na trzy punkty. Kolejna nieudana akcja przyjezdnych spowodowała, że na siedemnaście sekund przed końcem przy wyniku 65:62 Wisła miała rzuty wolne. Kolejne dobrze wykonywane wolne sprawiły, ze przewaga urosła, a hala, która trzęsła się od dopingu kibiców jakiego dawno tu nie było słychać, mogła eksplodować radością z okazji awansu do finału!