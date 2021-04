Jak przygotować szparagi? Trzy pomysły na pyszne dania z zielonymi szparagami [PRZEPISY]

Najlepsze świeże szparagi, które w ostatnich latach stały się nieodłącznym elementem wiosennego menu modnych restauracji i coraz częściej przyrządzamy je sami w domu, dostępne są tylko przez dwa miesiące – od maja do końca czerwca. Warto więc, by przez ten czas systematycznie gościły w naszej kuchni.

Szparagi występują w trzech odmianach - białej, zielonej i fioletowej. Jeśli preferujesz łagodny smak, a obieranie warzyw nie stanowi dla Ciebie problemu, biały szparag będzie odpowiedni. Miłośnicy bardziej wyrazistego i orzechowego smaku wybiorą kolorowe pędy (fioletowe lub zielone). Dojrzewają one ponad ziemią, przez co ich skórka jest delikatniejsza i nie wymaga usunięcia. Szparagi najsmaczniejsze są zaraz po zerwaniu, ponieważ z czasem tracą smak i aromat.

Szparagi mają tylko 18 kalorii w 100 gramach!

Nie od dziś wiadomo, że warzywa są źródłem witamin. Czy wiesz co zyskasz włączając do swojej diety różnokolorowe pędy? Ich niskokaloryczność i obecność wysokiej ilości błonnika zainteresuje osoby dbające o linię. 100 g tego produktu ma ich jedyne 18 kcal! Zawartość witamin C i E ma wpływ na kondycję włosów, paznokci i skóry, natomiast wapń, fosfor i potas przyczyniają się do prawidłowego stanu tkanek kostnych. Szparagi powinny zostać uwzględnione także w diecie kobiet planujących ciążę, zawierają bowiem kwas foliowy – element niezbędny do właściwego rozwoju płodu. Udowodniono, że jedzenie szparagów może minimalizować również ryzyko wystąpienia nowotworu oraz pozytywnie działa na samopoczucie i nastrój.

Szparagi to niewątpliwie wyjątkowe warzywo, a ciekawych przepisów z kolorowymi pędami w roli głównej nie brakuje.

Zupa z zielonych szparagów.

Szparagi przepis: krem szparagowy w towarzystwie orzechów i ziaren

Składniki: