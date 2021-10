Jakub Kuzdra, piłkarz z podtarnowskich Wierzchosławic, po debiucie w Grecji. To mocny klub

Kuba pochodzi z Wierzchosławic, jego dziadek był prezesem miejscowego klubu - a sam piłkarz w wywiadzie dla "Temi" powiedział kiedyś, że też w przyszłości chciałby w tym samym miejscu pełnić tę samą funkcję. Na razie jednak przed Kuzdrą długa kariera, za parę tygodni skończy 24 lata.

Solidne szkolenie odebrał w Unii Tarnów, to w niej jako 16-latek zaczął grać w III-ligowym zespole seniorów. Szybko dostrzegli go przedstawiciele Piasta Gliwice, w nim jeszcze niepełnoletni Jakub zadebiutował w ekstraklasie. Ale wtedy były to dla Kuzdry za wysokie progi. Ma z tego okresu jednak wspaniałą pamiątkę - medal za wicemistrzostwo Polski.

Na parę lat piłkarz rozstał się z ekstraklasą. Awans do niej wywalczył w 2020 roku jako zawodnik Warty Poznań, prawy obrońca. No i to potem w Warcie rozegrał swój tak naprawdę pierwszy ekstraklasowy sezon. W kampanii 2020/2021 zaliczył 23 występy, strzelił jedną bramkę (w meczu z Podbeskidziem).