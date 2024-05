Jamajskie wibracje i szczytny cel. Dub Foundation Festival w środę 29 maja w krakowskim Hype Parku przy ul. Kamiennej 12 Paweł Gzyl

Gooral Pawel Lacheta

Dub Foundation Festival to coś dla miłośników jamajskich brzmień. Na dwóch scenach dedykowanych muzyce reggae i downtempo wystąpią m.in. Toroki & MC Isayah, Fikir Amlak oraz Gooral. Ale to nie tylko zabawa - całkowity dochód z festiwalu zostanie przekazany Joannie - matce chorego na porażenie mózgowe Wojtka. Bilety będą dostępne w dniu imprezy od godziny 17.30 na bramce przy wejściu do kompleksu Hype Park.