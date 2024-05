Jan A.P. Kaczmarek, wybitny polski kompozytor, zostanie pochowany w Krakowie Ewa Wacławowicz PAP

Zmarły we wtorek 21 maja kompozytor, laureat Oscara za muzykę do "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie - poinformował Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczynającego się pod Wawelem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF). Data pogrzebu nie jest póki co znana.