Jest śmiesznie. Na afiszu Krakowskiego Teatru Variete "Bez seksu proszę" w reżyserii Janusza Szydłowskiego

Zazwyczaj wizyta kuriera zwiastuje coś miłego, ale w przypadku młodego małżeństwa Hunterów stała się początkiem nieprawdopodobnej historii. Frances, żona Petera Huntera - młodego bankiera, zamówiła skandynawskie szkło, jednak w paczce, która do niej dotarła znalazło się coś zupełnie innego…

Tak zaczyna się najnowsza produkcja Krakowskiego Teatru Variete „Bez seksu proszę” w reżyserii Janusza Szydłowskiego. Brytyjska farsa napisana przez Alistaira Foota i Anthony'ego Marriott'a, mistrzów tego gatunku to tytuł, który, mimo upływu czasu, wciąż bawi. Od premiery, która odbyła się w Londynie w 1971 roku, do 1987 roku, kiedy to tytuł został zdjęty z afisza, zagrano go prawie 7 tysięcy razy. W 1973 roku sztuka została przeniesiona na duży ekran. Zarówno na West Endzie, jak i w filmie, wystąpiły największe gwiazdy Londynu.