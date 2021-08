Kim jest nowy wiceprezes Sandecji? Był m.in. obrońcą Cracovii i Wisły Kraków

- Cieszę się, że zarząd klubu i właściciel Sandecji, czyli miasto, powierzyli mi funkcję, którą będę sprawował. To dla mnie nobilitacja i szansa, żeby nadal realizować się w piłce. Podobną rolę miałem przez dwa lata w Zawiszy Bydgoszcz - przypomniał Skrzyński w rozmowie z serwisem „Gol24.pl”.

Łukasz Skrzyński poruszył też istotną kwestię nurtującą kibiców „Biało-Czarnych”. Mowa o powrocie piłkarzy „Dumy Krainy Lachów” do Nowego Sącza.

- Sam byłem zawodnikiem i wiem, że nie jest łatwo, kiedy wszystkie mecze gra się na wyjazdach. Robimy wszystko, żeby od meczu z Miedzią Legnica (w drugi weekend października – przyp. red.) drużyna znów mogła grać w Nowym Sączu. Pracujemy na tym, by spełnić wszystkie wymogi licencyjne – zdradził.

Przeszłość w Cracovii i… Wiśle Kraków

Nowy wiceprezes Sandecji znany jest przede wszystkim z ligowych boisk, na których tylko w najwyższej klasie rozgrywkowej, rozegrał 149 spotkań, w których strzelił trzy bramki. Skrzyński reprezentował barwy m.in. Cracovii, Polonii Warszawa czy Zawiszy Bydgoszcz. Wielu kibiców kojarzy go przede wszystkim z występami dla „Pasów”, z którymi wywalczył choćby awans do elity. Co jednak najciekawsze, obecny wiceprezes Sandecji jest wychowankiem krakowskiej Wisły. W lipcu 1998 roku obrońca wystąpił nawet w meczu „Białej Gwiazdy” przeciwko walijskiemu Newtown AFC, w rundzie przedwstępnej Pucharu UEFA. Krakowianie zmiażdżyli wówczas gości wygrywając 7:0, a sam Skrzyński pojawił się na murawie w 81. minucie gry zmieniając Grzegorza Nicińskiego. Zawodnik zakończył piłkarską karierę w Zawiszy Bydgoszcz. W kampanii 2013/2014, ostatniej w swojej przygodzie z piłką, rozegrał 14 spotkań w ekstraklasie i zdobył jednego gola w starciu przeciwko Lechowi Poznań. Klub z kujawsko–pomorskiego finiszował wtedy na wysokim ósmym miejscu w tabeli.