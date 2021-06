Koncert „Navigatio Desiderium” w ICE Kraków z okazji stulecia urodzin Stanisława Lema

"lemelki", autorstwa utalentowanego kompozytora młodego pokolenia Piotra Tabakiernika, to dzieło napisane na zamówienie Chóru Polskiego Radia. Cykl, mimo zabawnie brzmiącej nazwy i sporej dawki humoru wpisanego w partyturę, dotyka kwestii podstawowych dla naszego istnienia.

- Pragnienie Lema, aby wiedzieć, jest stale obecne, zarówno w młodzieńczym wierszu rozpoczynającym utwór, jak i w osobistych rozmowach dojrzałego artysty prowadzonych ze Stanisławem Beresiem, na których kanwie powstała część finałowa. Jednocześnie, niejako między wierszami, pojawia się pragnienie idące o krok dalej: aby widzieć. Można się domyślać, że im większa świadomość mijania naszego życia i przybliżania się do nieuchronnego końca, tym bardziej palące staje się to pragnienie, nawet gdy – jak Lem – deklarujemy się jako wierzący tylko w to, co namacalne i sprawdzalne. Z napięcia pomiędzy niewiedzą a wiedzą, między mrokiem wiary a światłem oczu, wreszcie, między tym, co Lema, a tym, co moje, powstały "lemelki" - tłumaczy Piotr Tabakiernik.