Koniec zamieszania z przepompownią. Wodociągi odkupiły kluczową dla Krakowa instalację

Przypomnijmy, że przepompownia powstała przy ul. Ludwinowskiej już w 2020 roku. Na podstawie umowy z gminą zbudowała ją prywatna firma. Krakowskie wodociągi miały odkupić obiekt, by nim zarządzać i podpiąć do swojego systemu. Tak, aby urządzenia skutecznie chroniły os. Podwawelskie przed potopieniami (co miało miejsce w przeszłości). Mijały jednak kolejne miesiące, a zamiast finalizacji sprawy, narastał konflikt między miastem a wspomnianą firmą JTL Property Holdings, o czym pisaliśmy na naszych łamach. O co chodziło?