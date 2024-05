Kościelna dyspensa podzieliła Małopolskę. W części województwa można jeść mięso, a w części nie. Co z piątkowym grillem? Jerzy Zaborski

W Małopolsce z kościelną dyspensą na spożywanie mięsa sprawa jest skomplikowana. Fot. Malgorzata Genca / Polska Press

Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.