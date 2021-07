Kraków. 35 lat działalności Farben Lehre w Fortach Kleparz [WIDEO]

- Na koncercie zamierzamy zaprezentować mocno przekrojowy materiał z 35 lat działalności Farben Lehre, ze szczególnym uwzględnieniem starych kompozycji w nowych wersjach, które w marcu 2021 roku ukazały się na naszej jubileuszowej płycie "Pieśni XX wieku". Oprócz tego, w setliście pojawią się też utwory, które są "listą obowiązkową" naszych koncertów, a i z pewnością znajdą się jakieś ciekawe niespodzianki. Mocno w to wierzymy, że nasz koncert spełni Wasze oczekiwania, zarówno pod względem setlisty, przekazu, emocji oraz energii płynącej ze sceny. Koncerty zawsze gramy na 100% - sprawdź nas - zachęca Wojtek Wojda, wokalista i gitarzysta formacji.

Grupa Farben Lehre powstała we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu na bogatą dyskografię kapeli składa się 14 płyt studyjnych, 6 DVD oraz liczne kompilacje. Od wielu lat zespół bardzo dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie płoccy muzycy mają występy u boku tak znaczących formacji jak The Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, Toy Dolls, U.K. Subs, G.B.H., Vibrators czy Dritte Wahl.