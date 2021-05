Kraków. Afera z beczkami z chromem. Prokuratura przesłuchała prezesa Krakowskich Zakładów Garbarskich, a WIOŚ wciąż nie pobrał próbek gleby

Sprawa beczek na terenie KZG przy ul. Półłanki trafiła do WIOŚ w połowie kwietnia, po tym, jak jeden z mieszkańców miasta przyjechał do firmy sąsiadującej z zakładami. Składowiskiem zainteresowała się też policja. Na miejscu funkcjonariusze wraz z inspektorami WIOŚ oraz załogą chemiczną Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczyli łącznie kilkadziesiąt beczek o łącznej pojemności 10 tys. litrów nieznanej substancji. Sprawą zajęła się też prokuratura.

- Do tej pory nie pobrano najważniejszych próbek – czyli gleb i gruntów, które były podstawą obywatelskiego zgłoszenia. Kuriozalne jest również to, że inspektorzy chwalą się pobraniem próbek wody ze studni S-3 o głębokości 110 metrów, gdzie prawdopodobieństwo, że zanieczyszczenia przedostały się tak głęboko są bliskie zeru. Studnia ta dodatkowo nie znajduje się na terenie zakładu ale w sąsiedztwie budynku WIOŚ. Dziwi mnie, że nie pobrano próbek z dwóch pozostałych studni S-1 i S-2, które nie tylko są płytsze, ale co ważne, znajdują się na terenie zakładu oraz zdradzają przejawy zanieczyszczenia – mówi prof. Mariusz Czop.

– Niewłaściwe składowanie odpadów zauważono dopiero w 2020 r. To zastanawiające, ponieważ na zdjęciach lotniczych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dostępnych w serwisie geoportal.gov.pl widać, że w latach wcześniejszych ilość magazynowanych niezgodnie z pozwoleniami odpadów była znacznie większa. Zaskakujące jest, że WIOŚ dostrzegł je dopiero w 2020 r. - dodaje ekspert i podkreśla, że dotychczasowe działania WIOŚ są niezgodne z metodyką badania terenów zanieczyszczonych.

Naukowiec zauważa, że skoro po niemal trzech tygodniach od zgłoszenia inspektorzy wciąż nie pobrali próbek gleby, to budzi to uzasadnione wątpliwości co do rzetelności kontroli. Przecież w takim czasie można zrobić wiele, żeby usunąć wszystkie ewentualne nieprawidłowości.