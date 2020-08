Kraków. Balon widokowy powrócił nad Wisłę. Koszt napraw wyniósł 3 mln zł [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że do uszkodzenia balonu doszło w sobotę (13 czerwca) wieczorem. Z niewielkiej chmury spadł grad i deszcz, a wiatr wiał z prędkością ponad 120 km/h. Wichura porwała zacumowany na bulwarze Wołyńskim balon widokowy, który zahaczył o pobliską latarnię. To spowodowało przerwanie powłoki balonu. Jej części wiatr zwiał na pobliski gmach dawnego hotelu Forum. Kawałki czaszy balonu opadły też na samochody przy ul. Ludwinowskiej.

- Odbudowa balonu trwała dwa miesiące. Koszt napraw wyniósł tyle, ile przewidywaliśmy, a więc około 3 miliony złotych - informuje Marek Kufel ze spółki Balon Widokowy. - Za każdym razem wprowadzaliśmy odpowiednie zabezpieczenia balonu względem prognoz pogody i przepisów. Okazało się jednak, że to nie wystarczyło. Mamy to w pamięci i teraz zadbamy o większe zabezpieczenia w razie zapowiadanego załamania pogody - dodaje.

Łowcy burz komentowali, że mieliśmy do czynienia z niecodziennym zjawiskiem microburst (gwałtowny silny prąd zstępujący - rozwija się w chmurze burzowej pod wpływem parowania), które stwarzało duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Prognozy były takie, że wiatr będzie wiał do 15 metrów na sekundę. My zabezpieczyliśmy balon na wiatr o sile około 20 metrów na sekundę. Podczas nawałnicy wiało z prędkością 33 metrów na sekundę, dla lepszego zobrazowania to ponad 120 kilometrów na godzinę. Gdyby prognozy przewidziały coś takiego, to zastosowalibyśmy wiązanie balonu sztormowe, które powinno pomóc w takim przypadku - tłumaczył Marek Kufel. - Mamy do czynienia z coraz bardziej agresywnymi zjawiskami atmosferycznymi. Teraz nie będziemy już więc tak polegać na prognozach pogody i częściej stosować sztormowe wiązanie balonu - dodawał.