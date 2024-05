Kraków. Burza nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania

Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To efekt burzy, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Taka pogoda może, zdaniem synoptyków, utrzymać się nawet do późnych godzin nocnych.

Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami również gradu. Będzie ono obowiązywać od dzisiejszego południa, do czwartku, 23 maja, do godz. 2.00. Wedle prognoz nad stolicą Małopolski mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 40 mm, a lokalnie - nawet do 55 m. Prędkość wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe opady gradu. Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jak mówi nam kpt. Kawula ze stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, na razie jest spokojnie. - Mamy pojedyczne zdarzenia - połamane drzewa, wypompowywanie wody. Na ten moment (godzina 15) prowadzimy 5 zdarzeń. W Krakowie wyjeżdżaliśmy do dwóch połamanych drzew i zatkanego przepływu. Dużych zdarzeń brak - mówi.

Trzeci stopień zagrożenia meteorologicznego

IMGW-PIB podniósł stopień ostrzeżenia meteorologicznego do trzeciego – najwyższego. Tym ostrzeżeniem objęte są cztery małopolskie powiaty: myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. "Obserwuje się i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad".

Zgodnie z wnioskiem wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara został nadany alert RCB. Ostrzeżenia na bieżąco są przekazywane do miejskich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Z polecenia wojewody Klęczara odbyła się odprawa z wojewódzkimi i powiatowymi służbami i strażami. Podniesiony został poziom gotowości do wzmożonych działań. Wzmocniony został skład osobowy służb, które mogą być dysponowane do działań.

- Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Sytuacja pogodowa może być dynamiczna. Siły i środki służb są w pełnej gotowości – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Tarcza Wschód za miliardy

