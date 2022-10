Kraków. Dyrektor Teatru Groteska: "Nie przekraczam granic"

„Nie ma instytucji, w której nie dochodzi do napięć na tle organizacyjnym i dyscyplinarnym” – pisze dyrektor Teatru Groteska w piśmie skierowanym do magistratu, dodając, że kierowana przez niego instytucja „ jest miejscem znanym i cenionym, z wieloma sukcesami na koncie”, a te są wyrazem „wewnętrznej współpracy i poniekąd wspólnej wizji drogi, jaką Teatr powinien podążać”.

W związku z pismami, jakie skierowały do magistratu Związki Zawodowe Teatru Groteska oraz osoby zatrudnione w Teatrze, miasto poinformowało w środę, że w najbliższym czasie w instytucji przeprowadzone zostaną kontrole. Urząd miasta przyjrzy się sytuacji kadrowo-płacowej w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, prawidłowości zawierania umów i czasu pracy. Prezydent miasta ma także skierować wniosek o przeprowadzenie w instytucji kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. PIP ma się przyjrzeć m.in. kwestii mobbingu w instytucji. Do Adolfa Weltschka skierowane zostało oficjalne pismo o ustosunkowanie się do zarzutów medialnych oraz wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.