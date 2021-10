Kraków. Inwestycje i remonty na cmentarzach komunalnych Piotr Rąpalski

Pod opieką Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie znajduje się 12 nekropolii o łącznej powierzchni 135 ha. To rozległa infrastruktura, na której utrzymanie i rozwój miasto przeznacza co roku znaczące środki. W 2021 r. na remonty i konserwacje zaplanowano rekordową kwotę niemal 2 mln zł, natomiast pula środków na zadania inwestycyjne wyniosła blisko 6 mln zł. Do czego służą te pieniądze?