Kraków. Jak się zmieni krakowskie zoo? Inwestycje już ruszyły

Hipopotamy karłowate będą miały do dyspozycji basen wewnętrzny (w pawilonie) i zewnętrzny (na wybiegu) z możliwością podziału na dwie strfety w przypadku konieczności oddzielenia samca od samicy. W okresie zimowym zwiedzający będą miały możliwość wejścia do wnętrza budynku.

Dodatkowe wejście do Zoo, zlokalizowane naprzeciwko wybiegu panter śnieżnych i lwów azjatyckich będzie funkcjonowało od wiosny do jesieni. Zostanie podzielone na dwie strefy: zakupu biletów i węzła sanitarnego (toalety). Drugi budynek z kasą biletową pozwoli w sezonie zmniejszyć kolejki do kasy głównej oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci z grup zorganizowanych przy wejściu i wyjściu z ZOO. Jest dedykowane głównie dla wycieczek szkolnych.