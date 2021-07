Kraków. Korona upada pod ciężarem 7 milionów długu. Kto uratuje klub z Podgórza? Piotr Tymczak

Zadłużenie KS Korona wynosi ok. 7 milionów złotych. Podgórski klub jest w stanie upadłości, zarząd nad majątkiem przejął syndyk. Przygotowywana jest akcja ratunkowa polegająca na kontynuacji działalności w nowym Stowarzyszeniu Korona 1919. Przedstawiciele miasta i radni oczekują, że zostanie przedstawiony program naprawczy, tak by znów nie doszło do kolejnej spirali długów. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale w klubowym budynku przy ul. Kalwaryjskiej są pełni niepokoju o swoją przyszłość.