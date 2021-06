Kraków. Lajkonik znowu pojawi się w Krakowie. Tym razem jednak nie na ulicach

Krakowskie Mieszkanie Plus. Cztery razy więcej chętnych niż mieszkań

Do 20 czerwca trwa rekrutacja najemców na mieszkania w ramach krakowskiej inwestycji Mieszkanie Plus. Proces rekrutacji ruszył 31 maja, a do tej pory wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków. Tymczasem mieszkań jest niecałe 500.