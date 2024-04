Kraków. Łukasz Gibała czuje się ofiarą brudnej i nielegalnej kampanii wyborczej

– Te działania mają charakter masowy i zorganizowany, a także wiążą się z kosztami, które na podstawie cen rynkowych szacujemy już na grubo ponad milion złotych – mówił Gibała. – To są ogromne środki. Komuś tak bardzo zależy na tym, żebym nie został prezydentem Krakowa, że koszty nie mają dla niego żadnego znaczenia – dodał. Podkreślił także, że ta kwota to niemal dwukrotność limitu wydatków dla całego komitetu wyborczego – czyli pieniędzy, jakie zgodnie z prawem mogą zostać wydane łącznie na kampanię kandydata na prezydenta i 57 kandydatów Krakowa dla Mieszkańców do rady miasta. Komitet Gibały podjął już kroki prawne, złożył m.in. zawiadomienia na Policję i doniesienia do prokuratury.