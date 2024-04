Łukasz Gibała: Jeśli przegram to świat się nie zawali. Kocham to, co robię, kocham Kraków i dalej będę działał na jego rzecz

Co pan zrobi, jak dowie się rano, że wygrał pan wybory? Natychmiast podziękuję wszystkim po raz kolejny. Następnie wyciągnę rękę do Aleksandra Miszalskiego, ale też do PiSu i zaproponuje im, żebyśmy wspólnie zaczęli budować lepszy Kraków. Jestem otwarty na współprace z każdym i bardzo mi zależy, żeby wyjść z kryzysu finansowego, w którym jest nasze miasto. Chcę też rozwiązać najważniejsze problemy czyli korki i betonowanie miasta.

Druga tura pokazała, że ma pan bardzo duże poparcie mieszkańców Krakowa. Jak zamierza pan to wykorzystać, jeśli okaże się, ze nie zostanie pan prezydentem?

Poparła mnie niemal połowa mieszkańców Krakowa, która zagłosowała. To jest sukces niebywały. W żadnym innym mieście kandydat niezależnie nie zdobył nawet podobnego wyniku. Jak nie uda się wygrać w drugiej turze to pozostanę radnym. Nie chcę startować do europarlamentu czy do sejmu. Dalej będę działał jako radny. Jeśli przegram to świat się nie zawali. Kocham to co robię, kocham Kraków i dalej będę działał na jego rzecz.