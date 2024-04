Mieszkańcy wybrali nowego prezydenta Krakowa. Według sondażu exit poll został nim Aleksander Miszalski

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy poszli zagłosować i oddali głos na mnie. Pamiętajmy jednak, że to nie są jeszcze ostateczne wyniki. Dziękuję wam jednak już teraz nie tylko za głosy, ale również za te dwa miesiące ciężkiej kampanii, za rozmowy, pomysły, słowa krytyki, za to, że codziennie dawaliście mi gigantyczną energię i zapał do pracy - powiedział Aleksander Miszalski tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Swoim wyborcom bardzo dziękował również Łukasz Gibała, który tak skomentował wyniki exit poll: - Będziemy czekać. Wszystko może się jeszcze wydarzyć. Niezależnie jednak, jak to się skończy, to jestem z was wszystkich bardzo dumny. Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partią polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce. W żadnym innym dużym mieście nie było tak zaciętego boju. Niezależnie od tego, czy minimalnie wygramy, czy minimalnie przegramy możecie naprawdę być z siebie bardzo dumni. Przeciwko nam były ogromne siły, z jednej strony wielka partyjna machina, a z drugiej oddolny ruch, oddolna energia zwykłych obywateli. Okazuje się, że z dużym prawdopodobieństwem może tak być, że ta oddolna energia zwycięży tą wielką partyjną machinę.