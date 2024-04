Aleksander Miszalski już oficjalnie prezydentem. Kim jest najważniejszy człowiek w Krakowie? Program i obietnice

- Mamy piękne miasto, zabytki, wyższe uczelnie, rozwijający się biznes, ale czy Kraków jest jak Mediolan, czy Monachium? Chyba jeszcze nie jest, a chcielibyśmy mieć tak czysto jak tam, takie inwestycje jak tam, tak mocne kluby piłkarskie jak tam, modę taką jak w Mediolanie, czy fabrykę BMW jak w Monachium - mówił nam w wywiadzie nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przekonywał, że stolica Małopolski potrzebuje w fotelu prezydenta sprawnego menedżera, kogoś kto z jednej strony będzie umiał zarządzać miastem, a z drugiej jest Krakowowi oddany, ma wiedzę, potrafi to wszystko połączyć. Takim włodarzem podwawelskiego grodu zamierza być kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Na początku nie był faworytem sondaży

W przedwyborczych sondażach Łukasz Gibała był zdecydowanym faworytem. Aleksandrowi Miszalskiemu często nie dawano nawet szans na awans do II tury. Jako sensację przyjęto więc wygranie przez niego I tury, w której zgromadził 37,21 proc. głosów i wyprzedził Łukasza Gibałę (26,79 proc.).

Andrzej Banaś

Po drugiej turze z sondażu exit poll wynikało, że wygrał Aleksander Miszalski 51,1 proc. do 48,9 proc. Później rozpoczęło się liczenie głosów i wielkie emocje. Początkowo przeważał Łukasz Gibała, ale z czasem, gdy zaczęły spływać wyniki z kolejnych komisji wyborczych na prowadzenie wyszedł Aleksander Miszalski i już go nie oddał do końca.