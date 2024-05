Kraków. Na remont willi Modrzejówka jeszcze chwilę poczekamy. Jest zgoda konserwatora, ale nie ma pozwolenia na budowę

-Mamy pozwolenie konserwatorskie i teraz czekamy na pozwolenie na budowę. Złożyliśmy wniosek, odesłano nam go z prośbą o naniesienie poprawek, więc poprawiliśmy co trzeba i czekamy. Jak będzie pozwolenie na budowę, to wtedy ruszamy z przetargiem na wykonawcę robót - mówi nam ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik Archidiecezji Krakowskiej i komisarz Arcybractwa Miłosierdzia, które jest właścicielem zabytku.

Dofinasowanie jest i czeka

To o co nie musi się w tym momencie martwić Arcybractwo, to to skąd weźmie pieniądze na remont zabytku. Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jak zmieni się Modrzejówka?

- Fundacja na pewno tam znajdzie swoje miejsce, bo takie było założenie od początku, natomiast co do kwestii innego jeszcze przeznaczenia, to mogę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na rozmowy i te rozmowy już trwają - mówi kapłan

XIX-wieczna willa “Modrzejówka” należała niegdyś do wybitnej aktorki, obywatelki i filantropki - Heleny Modrzejewskiej, która planowała spędzić tu resztę swojego życia. Część budynku zamierzała też przeznaczyć na działalność związaną z kulturą i edukacją. W willi, której forma nawiązuje do architektury uzdrowiskowej (dziś to już bardzo rzadki przykład w Krakowie), zachował się jeszcze oryginalny drewniany ganek. Szczątkowo przetrwał też dawny ogród, niegdyś obsadzony modrzewiami. W roku 2000 willa i otaczające ją osiedle dawnych budynków robotniczych „Modrzejówka” zostały wpisane do rejestru zabytków.

