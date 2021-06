Kraków. Premiera spektaklu "Psy ras drobnych" w Teatrze Barakah. Szpital psychiatryczny jako metafora społeczeństwa

- Już Nietsche zauważył, że szaleństwo skupia społeczne patologie w powiększeniu. Pewne normalne cechy, kiedy spojrzymy na nie przez szkoło powiększające, stają się patologiczne. Tak dzieje się z bohaterkami spektaklu. W przypadku jednej, dążenie do perfekcji zamienia się w nerwicę, a w przypadku drugiej - zbytnia pewność siebie sprawia, że zostaje uznana za wariatkę. Zjawisko choroby psychicznej służy w ten sposób represjonowaniu jednostek nie pasujących do społeczeństwa – tłumaczy Adrianna Alksnin.

„Psy raz drobnych” to nie pierwszy raz, kiedy krakowska reżyserka podejmuje temat szaleństwa. W ramach swej dotychczasowej pracy naukowej opublikowała już kilka artykułów podejmujących motyw obłędu w literaturze kobiecej. Nic więc dziwnego, że zainteresowała ją książka Olgi Hund. Teraz powieść zamieni się na deskach Teatru Barakah w spektakl dyplomowy Adrianny Alksnin – kończy bowiem studia na podwawelskiej Akademii Sztuki Teatralnej.

Reżyserka nie współpracowała przy zamianie książki na spektakl z jej autorką – Olgą Hund. Miała jednak okazję odwiedzić krakowski szpital psychiatryczny w Kobierzynie. Lektura i obserwacja przełożyły się na niekonwencjonalne przedstawienie.

- Nie będzie to realistyczna opowieść. Spektakl został rozpisany na trzy różne głosy, które składają się w chór. Ważną rolę będą pełnić materiały wideo, które powstały jako element uzupełniający przedstawienie. Współistnieją one jednak na równych prawach z aktorami czy scenografią. Materiały wideo będą m.in. zawierały monologi aktorek, nagrane w intymnych przestrzeniach i w innej atmosferze. Będzie więc to spektakl filmowo-teatralny – zapowiada Adrianna Alksnin.

Ponieważ Teatr Barakah nie ma stałego zespołu aktorskiego, reżyserka zaprosiła do współpracy trzy aktorki z różnych stron Polski. Będą to: Karolina Kuklińska, związana na co dzień z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Marianna Linde, którą możemy oglądać w Starym Teatrze w Krakowie oraz Kamila Janik, współpracująca z Teatrem Panopticum w Lublinie.