Kraków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą na Wawelu. Abp Marek Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich

– To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając konieczność „dziękowania za dar ich życia dla Polski”.