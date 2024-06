Kraków. Wiceminister Sportu i Turystyki Ireneusz Raś odwiedził Małopolską Izbę Rzemieślniczą. Mocna zapowiedź wsparcia rzemieślników

-W tej kadencji Sejmu przygotowaliśmy ustawę deregulacyjną, w której najważniejsze postulaty, o które polskie rzemiosło dopominało się przez ostatnie 8 lat są wpisane. Jest nowa definicja rzemiosła polskiego, jest wpisana waloryzacja zwrotu środków dla mistrzów czeladników, którzy kształcą w systemie kształcenia indywidualnego. Są też wpisane większe kwoty wsparcia czy skrócone kontrole skarbowe z 12 do 6 dni, a oprócz tego urzędnik nie będzie mógł jej przeprowadzić bez powiadomienia przedsiębiorcy. To jest taki gest, którym pokazujemy, że zależy nam na małych i średnich przedsiębiorcach - mówił Wiceminister Rozwoju i Technologii- Jacek Tomczak.

-Czasy gdy rzemieślnik szedł do urzędu coś załatwić i nie mógł się skończyły. Teraz mamy partnerów w rządzie, ministrów, przyjaciół rzemiosła. Moim marzeniem jest to żeby to wyglądało jak w Czechach. Że Izby Rzemieślnicze, które prowadzą szkoły, tak jak my prowadzimy, że mogą świadczyć usługi dla ludności. A te pieniądze, które idą za te usługi idą na rozwój szkoły. W Brnie szkołę prowadzi Polak i on rocznie zarabia 2 mln euro w szkole i inwestuje w szkołę - mówił Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła.