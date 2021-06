Kraków. Wilkoń na Wawelu. W królewskich ogrodach pojawiły się zwierzęta [ZDJĘCIA]

Na wystawach na Wawelu, w Dworze w Stryszowie i Zamku Pieskowa Skała zgromadzono 52 rzeźby i 42 prace na papierze autorstwa Józefa Wilkonia. Główną częścią wystawy są rzeźby zwierząt, co stanowi nawiązanie do zwierzyńca istniejącego na Wawelu w czasach ostatnich Jagiellonów oraz przedstawień animalistycznych na arrasach wawelskich.

- Pokazujemy wyjątkowe dzieła, które wpisują się w naszą ideę „Wawelu otwartego”, skierowanego do wszystkich. Nie jest to typowa wystawa, nie są to dzieła, z którymi kojarzy się Zamek Królewski na Wawelu, ale jest to wystawa skierowana do szerokiej, zwłaszcza młodej, publiczności. To atrakcyjna propozycja także dlatego, że jest prezentowana w trzech naszych oddziałach. W aluzyjny sposób odnosi się do zwierzyńca królewskiego, który znajdował się na wzgórzu w okresie renesansu, ale tak naprawdę jest po prostu wystawą, która pozwala dobrze się poczuć na wzgórzu wawelskim, ale także dobrze się tu bawić – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.