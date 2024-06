Kraków. Zamknięty most w Parku Jerzmanowskich. Potrzebny solidny remont

Do końca przyszłego tygodnia prowadzone będą obserwacje zarówno mostu jak i podłoża. Założone zostały m.in. repery geodezyjne pozwalające określić ewentualne wychylenia obiektu. Po przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych podjęta zostanie decyzja, czy most może zostać udostępniony, czy niestety Zarząd Zieleni Miejskiej będzie zmuszony zamknąć go na dłużej. W takim przypadku konieczne będzie opracowanie dokumentacji oraz jego naprawa. - Bardzo prosimy o stosowanie się do wyznaczonych w terenie zaleceń i niekorzystanie z obiektu - apeluje ZZM. - Przepraszamy za utrudnienia. Informacje o dalszych krokach podamy pod koniec przyszłego tygodnia po zakończeniu obserwacji

Niezależnie od powyższego już we wrześniu ubiegłego roku zlecone zostało wykonanie projektu odtworzenia i zabezpieczenia skarpy potoku. Przeprowadzenie prac w tym zakresie poprawi sytuację gruntową w obrębie kładki.

