Kraków. Zwiedzanie MOCAK-u bardziej przyjazne. Muzeum wprowadza ciche godziny i tłumaczenia na język migowy

Na stronie internetowej muzeum dostępna jest także usługa tłumaczenia online z języka polskiego na PJM (polski język migowy), dostosowana do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących. Z aplikacji można korzystać indywidualnie od poniedziałku do soboty w godzinach 8–18, klikając w odpowiedni piktogram na stronie głównej muzeum. W recepcji w budynku głównym (A) zostało utworzone stanowisko umożliwiające połączenie z tłumaczem od poniedziałku do soboty w godzinach 11–18. O chęci skorzystania z usługi należy poinformować pracowników recepcji.

W tym czasie goście MOCAK-u proszeni są o to, by w tym czasie porozumiewać się szeptem, a także o wyłączenie dzwonków w urządzeniach elektronicznych i ograniczenie innych czynności związanych z generowaniem hałasu, które mogą powodować dyskomfort u innych zwiedzających.

MOCAK otworzył swoją siedzibę dla zwiedzających 4 maja. Obecnie w muzeum przy ul. Lipowej 4 można zobaczyć wystawy: „Artyści z Krakowa. Generacja 1950-1969” (do 30maja), „Marian Eile. Artysta i redaktor” (do 30 maja), "Paweł Althamer, Artur Żmijewski. Pieśń ostateczna” (do 23 maja), „Dialog z przestrzenią”, „Współczesne modele realizmu”, Stanisław Drożdż "Pojęciokształty", Krystian Lupa „Live Factory 2: Warhol by Lupa” oraz Biblioteka Mieczysława Porębskiego.