Labneh, czyli ser z Bliskiego Wschodu. Co to jest Labneh? Co można zrobić z serka Labneh? [PRZEPISY]

Serek labneh wykonany jest z jogurtu i posiada jego wszystkie pozytywne właściwości. Jest doskonałym źródłem wapnia oraz naturalnym probiotykiem, gdyż odbudowuje florę bakteryjną jelit. Dodatkowo, jego delikatny i kremowy smak czyni go doskonałym dodatkiem do wielu dań.

Przepisy z serkiem Lebneh

Dip do warzyw z serka Labneh [PRZEPIS]

Pasty z serka Labneh do smarowania kanapek [PRZEPIS]

Pasta ziołowa

Pasta pikantna

Szanklisz, czyli kulki marynowane w ziołach i oliwie [PRZEPIS]

Z dobrze odsączonego sera labneh można przygotować szanklisz – kulki marynowane w ziołach i oliwie. Stanowią doskonały dodatek do dań i spełniają się w formie przystawki. Ich intensywny smak przypadnie do gustu w szczególności miłośnikom kuchni śródziemnomorskiej oraz arabskiej.

Przygotowanie:

Chcąc przygotować kulki z sera musimy najpierw odsączyć labneh z nadmiaru serwatki. W tym celu ser wykładamy na gazę lub tetrę. Następnie umieszczamy go na sitku, które wcześniej przelewamy gorącą wodą w celu pozbycia się bakterii. Pod sitkiem wkładamy naczynie, do którego będzie ściekać serwatka. Labneh przykrywamy i wstawiamy do lodówki na dzień lub dwa. Po tym czasie powstanie nam gęsty ser, z którego możemy bez problemu uformować małe kulki. Do słoiczka wlewamy dobrej jakości oliwę. Kulki z sera obtaczamy w mieszance przypraw i wkładamy do oliwy. Dodajemy lekko zgniecione ząbki czosnku. Tak przygotowany ser trzymamy w ciemnym i chłodnym miejscu. Po kilku dniach nabierze już odpowiedniego aromatu.