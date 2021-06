Lawina pomocy dla pogorzelców z Nowej Białej. "My też możemy dołożyć cegiełkę"

Pożar w Nowej Białej: pomoc dla pogorzelców

Jesteśmy z mieszkańcami Nowej Białej - to hasło jest dzisiaj na ustach wielu Polaków. Akcja pomocy dla ponad stu pogorzelców, którzy ucierpieli w sobotnim, potężnym pożarze, nadal trwa. Skala wsparcia jest ogromna, co pokazują liczniki prowadzonych w internecie zbiórek pieniędzy. Przykładowo milion złotych chce zebrać dla pogorzelców z Nowej Białej Stanisław Krzysztofek, redaktor naczelny nowabiala24.pl, autor akcji pomocowej na portalu zrzutka.pl. Do celu brakuje już niewiele: nieco ponad 150 tys. zł. - Pożar trawił budynki gospodarcze i mieszkalne. Niewyobrażalne straty oraz ludzkie cierpienie. Zastępy strażackie wraz z mieszkańcami i innymi służbami ratowali, co było możliwe. My też możemy dołożyć cegiełkę - zachęca Krzysztofek.