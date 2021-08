Łemkowskie tańce i muzyka romska na Podgórskiej Paradzie Teatralnej

Czwartkowe popołudnie i wieczór 19 sierpnia będą wypełnione sztuką i kulturą bliską mniejszościom etnicznym. Podgórska Parada Teatralna to okazja do obejrzenia pokazu tradycyjnych tańców łemkowskich, udziału w tematycznych warsztatach czy obejrzenia spektakli, które na ten dzień przygotował Teatr Migro. Z wyjątkowy koncertem na scenie wystąpi też nominowana w tym roku do Fryderyków Karolina Cicha. Wszystkie wydarzenia odbędą się na Rynku Podgórskim.

Nie ma lepszej sceny niż Rynek Podgórski, legendarny, nasączony historią, kulturą, a także zwyczajami miejscowej ludności dawnego miasta Podgórza. Takie miejsce nadaje się idealnie, by prezentować przedstawienia, koncerty, warsztaty i wiele innych wydarzeń. Chcemy, aby Rynek Podgórski tętnił dynamiczną energią

- mówi Jerzy Zoń, Dyrektor Teatru KTO w Krakowie, który jest organizatorem wydarzenia.