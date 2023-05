Lody i gofry przy tatrzańskich szlakach. TPN szuka chętnych na sprzedaż słodkich przekąsek

Turysta nie wielbłąd – jeść i pić musi. A że rocznie na szlaki w Tatrach wchodzi 4,7 mln osób – jest to spora rzesza wędrowców, na których można nieźle zarobić. TPN sprzedaje bilety wstępu na szlaki, miejsca parkingowe na postojach przy szlakach, a od ubiegłego roku także ubrania. Park zarabiać chce jednak także na sprzedaży jedzenia dla turystów – głównie słodkich przekąsek. Pracownicy parku oczywiście nie będą serwowali posiłków osobiście. TPN chce wydzierżawić teren pod tego typu usługi. Ich najemcy będą prowadzić handel niemal na szlaku turystycznym Sprzedawać będą mogli gofry i lody.

Miesiąc temu TPN ogłosił przetarg na dzierżawę trzech punkty do sprzedaży lodów - w budynku starej wozowni w Kuźnicach - przy drodze na szlak na Halę Gąsienicową, czy Kasprowy Wierch, u wylotu Doliny Kościeliskiej – między budynkiem Myszka a Starą Gajówką, przy szlaku do Doliny Strążyskiej. Teraz doszedł jeszcze jeden punkt – na Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka. Na dodatek pojawiła się informacja, że dzierżawcy będą mogli serwować nie tylko lody, ale i gofry.