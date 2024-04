Lody w Tatrzańskim Parku Narodowym. Sprzedażą zajęła się spółka od kolejek linowych

Tatrzańskie szlaki, choć dzikie i teoretycznie z dala od cywilizacji, okazują się być także doskonałym źródłem przychodu. Rocznie na górskie ścieżki w Tatrach wchodzi ponad 4,5 mln osób. Na takim tłumie można nieźle zarobić. A że duża ilość turystów pociąga za sobą także większe koszty utrzymania szlaków, czy sprzątania po gościach, Tatrzański Park Narodowy szuka każdej możliwości zdobycia funduszy. W marcu m.in. podniósł ceny za bilety. Dorosły wędrowiec musi zapłacić za jednorazowe wejście na szlak 10 zł, a dziecko – 5 zł.

TPN zarabia także na… lodach. Park wydzierżawił cztery miejsca do sprzedaży lodów i gofrów – na Palenicy Białczańskiej (w rejonie parkingu samochodowego i punktu wejścia na szlak do Morskiego Oka), u wylotu Doliny Kościeliskiej, w Kuźnicach (w budynku starej wozowni), a także w Dolinie Strążyskiej. W przypadku dolin Strążyskiej i Kościeliskiej TPN wybudował specjalne, małe budynki do sprzedaży lodów. Jeden z nich – ten w Dolinie Strążyskiej – znajduje się już na szlaku – za kasami sprzedającymi bilety wstępu.