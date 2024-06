Michał Czerski: Dziedzictwo kulturalne ma przed sobą jasną przyszłość

Pretekstem dla targów jest Noc Świętojańska i świętowanie przesilenia, jak temat przewodni wpłynął na to, co czeka odwiedzających Jarmark Świętojański? Noc Świętojańska, znana również jako Noc Kupały, to starosłowiańskie święto związane z przesileniem letnim. Obchodzi się je w najkrótszą noc w roku. W tradycji łączy się ono z symboliką wody i ognia – nie zabraknie ich także podczas naszego jarmarku. Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia, przestrzeń zlokalizowana u stóp wzgórza wawelskiego ożyje nie tylko tradycyjnymi potańcówkami, ale również szeregiem koncertów, które zanurzą uczestników w dźwiękach dawnych i współczesnych melodii. Dodatkowo, zaplanowane warsztaty pozwolą zgłębić wiedzę o tradycjach i obrzędach związanych z tematem przewodnim, oferując nie tylko naukę, ale także niepowtarzalne doświadczenia kulturalne. Celem przyświecającym organizacji jarmarku jest promocja lokalnego i regionalnego rzemiosła, unikatowego rękodzieła, autentycznej kultury ludowej, czyli wszystkiego tego, co składa się na bogatą tradycję naszego miasta i regionu. W tym roku zapraszamy na Jarmark Świętojański razem z naszym partnerem – Krakowskim Forum Kultury.

Tańce i śpiew to nieodzowny element tworzący klimat Nocy Świętojańskiej, ale będzie to tradycja połączona z nowoczesnością, jednym z punktów programu jest flashmob. W naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na harmonijne łączenie tradycji z nowoczesnością, co znajduje odzwierciedlenie w każdym z naszych projektów. Planowany flash mob wzbogaci program jarmarku, wprowadzając element ludowej tradycji w dynamicznej i nowoczesnej formie. Choreografia, opracowana przez Michała Kostempskiego, zaczerpnie z bogactwa folkloru, prezentując taniec, który będzie bezpośrednio nawiązywał do motywu przewodniego wydarzenia. Tym samym, ten błyskawiczny pokaz taneczny stanie się mostem łączącym tradycyjne elementy kultury ludowej z energią współczesnego świętowania. Inspirując się tradycyjnymi krokami i figurami, Michał przekształci je w choreografię, która, choć zakorzeniona w tradycji, zaskoczy nowoczesnym wyrazem i dynamiką. Flashmob na ludowo stanie się nie tylko pokazem tanecznym, ale również interaktywnym doświadczeniem, angażującym zarówno uczestników, jak i przypadkowych widzów. Taką formę zabawy organizujemy po raz drugi i mogę już zdradzić, że flashmob na stałe trafi do programów organizowanych przez IMAGO wydarzeń, za każdym razem wpisując się w ich temat przewodni. Tym razem tańcem powitamy początek lata.

Także koncerty przełamują stereotyp dotyczący sztuki lodowej i folkloru. Dbając o młodsze pokolenie, zarówno gości naszych targów, jak i wystawców, staramy się zapewnić program artystyczny, który do nich trafi. Stąd zespoły, które folklor i tradycję łączą z nowoczesnymi nurtami i brzmieniem. Zagrają uznane grupy, które po raz kolejny z sukcesami występują na naszej scenie, za każdym razem przygotowując nowy repertuar. Tym razem będzie on oscylował wokół Nocy Świętojańskiej. Zagrają dla nas m.in. zespoły: Pieśniara, Zakuka, Folklezz, Skład Niearchaiczny, Kapela_zbierana. Repertuar również będzie zróżnicowany, więc śmiało można powiedzieć, że każdy, kto nas odwiedzi, znajdzie tu coś dla siebie.

Myśląc o sztuce ludowej, folklorze skojarzenie często prowadzi do seniorów, a w jarmark zaangażowanych jest mnóstwo młodych osób. To zarówno twórcy i artyści, jak i goście. Chyba udało się wam odczarować folklor. Uważam, że kierunek, który obraliśmy, związany z promowaniem sztuki ludowej, rękodzieła i rzemiosła artystycznego, jest odpowiedni i przyciąga kolejne pokolenia twórców. To, że młodzi artyści aktywnie angażują się w kontynuowanie tradycji, dowodzi, że dziedzictwo kulturalne ma przed sobą jasną przyszłość. Nie wymaga to od nas szczególnych starań zachęcających młodzież do działania, ponieważ wielu z nich już teraz pasjonuje się tym obszarem i znajduje w nim przestrzeń do własnej artystycznej ekspresji. Nowe pokolenie twórców chętnie wykorzystuje platformy mediów społecznościowych do dzielenia się swoją pracą oraz procesem jej tworzenia, co pozwala na bieżąco angażować obserwatorów i budować społeczność wokół swojej sztuki. Targi stanowią dla nich nie tylko możliwość prezentacji swoich dzieł na żywo, ale także okazję do nawiązania kontaktów z innymi artystami oraz zdobycia nowej publiczności. Na naszych wydarzeniach obserwujemy coraz większą obecność młodych twórców, którzy wprowadzają świeże pomysły i oferują produkty, które są zgodne z najnowszymi trendami. To pokazuje, że nasze wydarzenia są ważnym elementem w rozwijaniu i promowaniu lokalnej kultury, rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Z każdym rokiem zyskujemy nowych wystawców i odwiedzających, co świadczy o dynamicznym rozwoju i popularności tego rodzaju inicjatyw.

Warsztaty to ta część targów, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabraknie ich również podczas Jarmarku Świętojańskiego. Rzeczywiście, warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ jest to bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu – zwłaszcza na Bulwarze Czerwieńskim, gdzie odbywa się Jarmark Świętojański, a wstęp jest bezpłatny. Tematyka będzie się koncentrowała na dwóch wydarzeniach: Nocy Świętojańskiej i Wiankach. Będą warsztaty plecenia wianków, botaniczne, koronczarskie, tworzenia lampionów świętojańskich, rodzinne warsztaty tworzenia toreb z motywami roślinnymi. Liczymy na to, że nie zabraknie chętnych z każdej grupy wiekowej do tego, by wykonać coś samodzielnie, czerpiąc z tego frajdę. Będzie okazja, by spróbować swoich sił jeśli chodzi o naukę tańca czy wspólną gimnastykę słowiańską.

Dla odwiedzających targi atrakcją jest także możliwość przypatrywania się procesowi tworzenia prac. Przedmiot, którego powstawanie obserwujemy na każdym etapie, ma przecież zupełnie inną wartość niż wyrób masowy. Od 40 lat na naszych targach gości twórca ludowy, pan Jerzy Ćwierzyk, którego specjalnością są rzeźby w drewnie. Swoje prace wykonuje także podczas targów. Bywa, że są to rzeźby tworzone na zamówienie klientów, którzy pojawili się na wydarzeniu. Twórcy biżuterii również często wykonują ją podczas targów. Wówczas jest okazja, by kupić coś naprawdę unikatowego, wykonanego specjalnie dla nas. Takie przedmioty są wyjątkowe, autentyczne, nieporównywalne z tym, co można kupić w sklepie. Dodatkową wartością jest możliwość rozmowy z artystą o całym procesie twórczym. Kupując taki przedmiot, wiemy, za co płacimy, bo nierzadko rękodzieło ma wysoką wartość także materialną.

A co znajdziemy na stoiskach?

Nasze targi stanowią prawdziwą ucztę dla miłośników rękodzieła i rzemiosła artystycznego, prezentując bogactwo twórczości lokalnych artystów z Krakowa. Odwiedzający będą mieli okazję podziwiać i nabywać wyjątkowe przedmioty, takie jak elegancko wykonana ceramika, oryginalne ręcznie robione pamiątki, czy unikatowa biżuteria z żywicy i minerałów. Dodatkowo, oferujemy szeroki wybór toreb w różnych stylach i rozmiarach, w tym również te specjalnie zaprojektowane dla najmłodszych. Na około 38 stoiskach każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno pod względem estetycznym, jak i praktycznym. Równie atrakcyjna jest nasza oferta gastronomiczna, która zaspokoi gusta najbardziej wymagających smakoszy. Na stoiskach będzie można znaleźć wybór lokalnych miodów, regional-nych win, a także różnorodne przetwory i sery. Nie zabraknie tradycyjnych polskich smaków, takich jak pajda chleba ze smalcem, która z pewnością przyciągnie wielu miłośników lokalnej kuchni.

Jarmark jest nie tylko miejscem handlu, ale także przestrzenią do odkrywania i doceniania lokalnych produktów i umiejętności. Są okazją do spotkań z twórcami, którzy chętnie opowiedzą o swoich technikach pracy i inspiracjach, co sprawia, że zakupy stają się bardziej osobiste i wartościowe. To także szansa, aby wesprzeć lokalną gospodarkę i rzemieślników, którzy z pasją tworzą swoje dzieła, ceniąc każdy szczegół i jakość. Zapraszam więc wszystkich, by doświadczyli tej niepowtarzalnej atmosfery, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, tworząc niezapomniane wrażenia.

Wypada więc życzyć tylko, by pogoda sprzyjała.

Mam nadzieję, że do 23 czerwca będziemy mieli przyjemność cieszyć się słoneczną pogodą, która jest kluczowa dla tego rodzaju wydarzeń. Jarmark Świętojański odbywa się w przepięknej lokalizacji, która zachęca do spacerów i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.