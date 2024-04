Moje miasto. Nie potrzeba torów tramwajowych do Przegorzał. Można popłynąć Wisłą Piotr Tymczak

W ramach przebudowy ulicy Kościuszki remontowana jest też pętla na Salwatorze. Za kilka lat może zostać jednak zlikwidowana, bowiem planowana jest linia tramwajowa do Przegorzał. Trudno będzie ją wcisnąć na ulicy Księcia Józefa i do tego jeszcze trzeba będzie wybudować węzeł komunikacyjny w malowniczym miejscu pod wzgórzem św. Bronisławy. Po co jednak zajmować cenne tereny i wydawać na to pieniądze, jak można uruchomić tramwaj wodny.