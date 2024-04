Moje miasto. Planty dla pieszych czy autostrada dla rowerów?

„Nie da się tu normalnie przejść. Sama chętnie jeżdżę na rowerze, ale tutaj ewidentnie brakuje osobnej ścieżki rowerowej” – usłyszałem jak komentowała kobieta spacerująca Plantami z rodziną.

W tym czasie kolejny raz można było usłyszeć dźwięki rowerowych dzwonków. To grupa zagranicznych turystów, którzy nie mogli przejechać Plantami na wypożyczonych rowerach. Wcześniej można było zauważyć wielu cyklistów slalomem omijających przechodniów, w tym matki z dziećmi w wózkach. Do tego trzeba jeszcze wspomnieć o rolkarzach, którzy też próbowali rozpędzić się w tym tłumie.

Wyznaczenie osobnej drogi rowerowej wokół Plant to temat powracający w okresie wakacyjnym. Nie jest to prosta sprawa, bowiem trudno sobie wyobrazić, by mogło się to odbyć kosztem zieleni. Zwężenie alejek spacerowych też nie byłoby oczekiwanym rozwiązaniem, mając na uwadze liczbę przechodniów.

Trzeba coś jednak z tym zrobić, znaleźć złoty środek, bowiem najważniejsze powinno być bezpieczeństwo. W przypadku rewitalizacji bulwarów wiślanych planowane jest oddzielenie pasmem zieleni ścieżki rowerowej od alejek dla pieszych. Na Plantach nie bierze się pod uwagę przebudowy. Być może jednak kompromisowym rozwiązaniem byłoby wymalowanie drogi dla rowerów na najbardziej newralgicznym odcinku wzdłuż ul. św. Gertrudy.