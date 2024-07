„Mykeny Północy” odkrywają kolejne skarby z epoki brązu. Na Górę Zyndrama w Maszkowicach powrócili archeolodzy

Naukowcy wkopali się na głębokość jednego metra i docierają do coraz to starszych artefaktów. Co do zasady na górze znajdują się zabytki z ostatnich faz zasiedlenia wzgórza, czyli sprzed dwóch tysięcy lat. Na tej głębokości udaje im się też odkryć zarysy domów, ich krawędzie. Osada była niewielka i zajmowała powierzchnię około pół hektara. Według szacunków 20 domów mogło zamieszkiwać około 200 osób, którzy uprawiali pszenicę i hodowali bydło.

- Jeśli okaże się, że odsłaniane przez nas nawarstwienia nie sięgają głębiej, to ten sezon wykopalisk będzie ostatnim – zapowiada dr Przybyła i przypomina, że jedna z archeologicznych zasad mówi o tym, że nie należy rozkopywać w całości stanowiska, bo niszczy się w ten sposób to, co jeszcze kryje ziemia.