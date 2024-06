Na Nosal wejdziemy tylko w weekend. Czy będzie więcej remontów szlaków w Tatrach?

Szlak na Nosal zostanie zamknięty od wejścia przy tamie aż do Nosalowej Przełęczy. A to oznacza, że nie będzie można na Nosal wejść z żadnej strony. TPN zapowiada, że zamknięcie będzie obowiązywały w dni powszednie – od poniedziałku do piątku. W weekendy, gdy z uwagi na wakacje ruch jest większy, turyści będą mogli wchodzić na Nosal. Tyle, że będą musieli się liczyć z pewnymi utrudnieniami na drodze.

- Na tym szlaku chcemy poprawić przede wszystkim nawierzchnię szlaku, stopnie, które tam są. Chcemy odtworzyć istniejący szlak. Szacujemy, że roboty mogą potrać ok. dwa-trzy tygodnie. Wszystko to oczywiście jest uzależnione od pogody, jaką będziemy mieli w najbliższych tygodniach – mówi Łukasz Pęksa, kierownik działu administracji TPN.

Remont szlaku pochłonie ok. 130 tys. zł. I to właściwie będzie jedno z poważniejszych zadań inwestycyjnych w tym sezonie jeśli chodzi o remonty szlaków w Tatrach. Nie oznacza to, że nie ma co robić w górach. Prac jest sporo. TPN musi jednak pozyskać na to zadanie dofinansowanie.