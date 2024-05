Nagrodzony na festiwalu Sundance film "Powoli" 20 maja w ramach cyklu "Premiera Psychologiczna" w Kinie Pod Baranami

- W filmie "Powoli" dużą rolę odgrywa ludzkie ciało, które chciałam pokazać tak realistycznie i szczegółowo, jak tylko się da. Nowoczesne kamery cyfrowe często nie dają tej możliwości, bo zostały zaprojektowane, by upiększać to, co pokazują. Poza tym same w sobie wydają mi się trochę abstrakcyjne, podczas gdy taśma ma w sobie coś trwałego, jest cielesna i namacalna. Obrazu, który kręci się za jej pomocą, nie da się w pełni kontrolować, trzeba zaakceptować fakt, że nie zawsze będzie perfekcyjny. Dokładnie to samo podejście mamy w filmie "Powoli" do ludzkiego ciała - mówi reżyserka.