Niebanalna opowieść o aktorach niepełnosprawnych intelektualnie w filmie "Amatorzy" z udziałem Anny Dymnej

- Gram tam matkę Krzyśka i Mery. Z jednej strony ma ona zdrowego syna, który jest jej skarbem i nadzieją, a z drugiej – niepełnosprawną córkę. Poświęca się więc jej wychowaniu. Stara się jednak traktować ją jak najbardziej normalnie. Ja znam takich ludzi osobiście i wiem, że właśnie tak trzeba do nich podchodzić. Nie można ich traktować jak głupków, jak niektórzy myślą. To są ludzie bardzo wrażliwi i głęboko wszystko odczuwają. Mają tylko czasem kłopot ze sformułowaniem tego, co myślą i czują. Ja takich ludzi bardzo kocham, bo mają w sobie niezwykłą czystość. Oni nie manipulują, nie oszukują, nie knują. U nich białe jest białe, a czarne jest czarne – opowiada nam Anna Dymna.

Zdjęcia do „Amatorów” powstawały w Gdyni. Reżyserka postanowiła ograniczyć ekipę pracującą nad filmem do kilkunastu osób. I to był dobry pomysł, bo pozwolił on niepełnosprawnym aktorom zachować swoją naturalność. Szybko się okazało, że członkowie BRO są bardzo otwarci i łatwo się angażują. Twórcom bardzo pomógł Zbigniew Biegajło oraz dwie terapeutki zajmujące się pracą z ciałem i ruchem - Małgorzata Wiśniewska i Barbara Szamotulska. Zorganizowały one kilkudniowe warsztaty, na których przygotowywano się do pracy z niepełnosprawnymi.