Niesamowite emocje w meczu Comarch Cracovii z Popradem, decydowały karne, "Pasy" zwycięskie!

Dobry początek Comarch Cracovii

W 5 min hala „wybuchła”. Ales Jezek uderzył po lodzie i krążek przy słupku wpadł do bramki. Niebawem Cracovia grała w przewadze, ale tego nie wykorzystała. A po chwili dobrego podania Erika Nemca nie wykorzystał Damian Kapica, który nie opanował krążka. Krótko nacieszyli się miejscowi prowadzeniem. W 11 min wyrównał bowiem Mike Dalhuisen i zasłonięty Pieriewozczikow przepuścił krążek do siatki. „Pasy” miały szansę na szybka odpowiedź, ale Grigorij Miszczenko będąc sam na sam z bramkarzem nie oddał strzału.

Przewaga Popradu

Fatalnie zaczęła się II tercja dla gospodarzy, Livingston zaskoczył bramkarza Cracovii i goście objęli prowadzenie. Krakowianie fatalnie grali w przewagach, w ogóle nie stwarzając zagrożenia pod bramką rywali. A to właśnie był czas, w którym powinni próbować doprowadzić do wyrównania. Nie widać było, żeby ktokolwiek z gospodarzy mógł strzelić bramkę. Kolejną bramkę mógł za to zdobyć Livingston, ale powstrzymał go Pieriewozczikow. W pewnym momencie Cracovia tak zapamiętała się w ataku, że zapomniała o obronie – Peter Kudrik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale ją zmarnował. Wreszcie krakowianie przeprowadzili popisową akcję, podawał Collin Shirley, a Łukasz Kamiński posłał krążek pod poprzeczkę.