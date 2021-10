Nowa płyta zespołu Cochise - "The World Upside Down". Koncert w Krakowie 5 grudnia w Schizofrenia Cafe

Na rynek fonograficzny trafiła właśnie siódma płyta Cochise. „The World Upside Down” to jedenaście utworów, skupiających w sobie to, co najlepsze w Cochise: mocny wokal Małaszyńskiego, ostre riffy gitary i energetyczne partie bębnów. Słychać w tej muzyce echa metalu i grunge’u z lat 90., ale i garażowego rocka, bo wśród autorskich piosenek zespołu znalazło się miejsce na cover „Gimme Danger” The Stooges.