Nowy Sącz. Kto zostanie prezesem Sandecji? Poszukiwania trwają

Wspomniany Łukasz Skrzyński faktycznie związał się z Sandecją, ale od poniedziałku 16 sierpnia pełni w niej funkcję wiceprezesa i dyrektora sportowego. Więcej o jego sylwetce w tym miejscu.

Pracownicy Sandecji nabierają wody w usta. Fakty są takie, że obowiązki prezesa, oficjalnie od 20 lipca, pełni Łukasz Morawski, przewodniczący Rady Nadzorczej Sandecji i taki stan rzeczy, zgodnie z obowiązującym prawem, ma potrwać do października br, czyli umowne trzy miesiące. Co stanie się później? Trzeba będzie znaleźć jego następcę.

Udało nam się ustalić, że nowym prezesem Sandecji niekoniecznie będzie ktoś nowy, ale ma nim szansę zostać osoba pracująca obecnie w klubie z miasta nad Dunajcem. Czy taki angaż zostanie zaproponowany Łukaszowi Skrzyńskiemu? Czas pokaże.

Niektórzy kibice sądeczan z niemałym zdenerwowaniem śledzili informację o tym, że do Nowego Sącza miałby powrócić Artur Kapelko, prezesujący Sandecji od maja 2019 roku do 31 sierpnia 2020. Ten działacz zgodnie z oczekiwaniami miał m.in. sprowadzić do Nowego Sącza nowych sponsorów, którzy finansowo postawiliby Sandecję na nogi. Tak się jednak ostatecznie nie stało.