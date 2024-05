Nowy skatepark w Krakowie już działa. Przy szkole podstawowej nr 78 Piotr Rąpalski

Skatepark przy szkole? Kiedyś marzenie, teraz rzeczywistość! Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie mają nową przestrzeń dla swojej pasji! Bank ramp, Funbox z falką i hubbami, Barcelona z nipple'm, dwa wulkaniki, Nipple i Quarter z Wall Ridem - kto jeździ na deskorolce to zrozumie, ważne, że to 185 metrów kwadratowe pełnych przeszkód do pokonania.